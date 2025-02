CRIME

Torcida do Bahia é alvo de racismo na Bolívia durante estreia na Libertadores

Caso aconteceu antes da partida contra o The Strongest

Nem tudo foi festa na estreia do Bahia na Copa Libertadores da América. Torcedores que estiveram na Bolívia para acompanhar o confronto com o The Strongest, na última terça-feira, foram alvo de racismo por parte de um integrante da torcida rival. >

O momento foi registrado pelas páginas "Partiu Bateu" e "Canal ECB TV". Horas antes do duelo, no estádio Hernando Siles, em La Paz, os tricolores estavam concentrados do lado de fora do local quando um torcedor do Strongest fez gestos de macaco. >