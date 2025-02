LIBERTADORES

Campeão olímpico Hebert Conceição canta hino do Bahia no avião voltando da Bolívia; veja vídeo

Um voo cheio de torcedores tricolores está retornando ao Brasil na tarde desta quarta-feira (19)

Em clima de Libertadores, o avião que trouxe os torcedores tricolores de volta ao Brasil na tarde desta quarta-feira (19), após o jogo entre Bahia e The Strongest pela segunda fase da Libertadores, se encheu de vozes cantando o hino do Bahia junto com Hebert Conceição. Campeão olímpico de boxe, o atleta puxou a música dentro do avião.>