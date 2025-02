BAHIA X THE STRONGEST

Torcida do Bahia enche bar de La Paz antes do jogo pela Libertadores

O confronto será no estádio Hernando Siles, às 21h30, pela segunda fase da Copa Libertadores da América

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 16:52

Torcida tricolor em La Paz Crédito: Gabriel Rodrigues I CORREIO*

A torcida do Bahia está fazendo a festa em La Paz, na Bolívia, local da partida do tricolor contra o The Strongest, na noite desta terça-feira (18). Horas antes do confronto no estádio Hernando Siles, tricolores se reuniram em um bar na região da cidade. >

Com músicas de apoio ao tricolor, os torcedores fazem o esquente para o duelo. Entre eles estão os irmãos Pedro Paulo Guimarães e Luciano Guimarães Filho. Eles trouxeram uma faixa em homenagem ao pai, com quem acompanharam a última participação do Esquadrão na Libertadores, em 1989. >

Irmãos homenageando o pai em La Paz Crédito: Gabriel Rodrigues I CORREIO*

"Esse é uma homenagem ao maior tricolor que a gente já conheceu, o maior legado que ele deixou. Ele não está mais conosco, mas a gente fez questão de trazer ele com a gente. Acompanhamos todos os jogos em 1989, desde Bahia x Marítimo até Bahia e Inter. Hoje ele não está com a gente na parte física, mas carregamos ele no coração. >

O Bahia encara o The strongest pela primeira fase da Libertadores. O jogo de volta será na Fonte Nova, na próxima terça-feira (25), às 21h30.>