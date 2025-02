LIBERTADORES

Ingressos extras para Bahia e The Strongest na Fonte Nova esgotam

A carga extra de ingressos nem mesmo chegou a ser vendida para o público geral

Quem não pôde ir à Bolívia e quer ver o Bahia na Libertadores não tem uma missão simples. Com os ingressos disponíveis esgotados apenas na venda para sócios, o clube abriu uma leva extra de entradas, que esgotou nesta terça-feira (18), antes da abertura para o público geral. >

A nova remessa foi liberada pela Conmebol, abarcando entradas que seriam para ações comerciais e institucionais da competição, ainda dentro da capacidade da Fonte Nova. No entanto, não saiu da venda dos sócios Esquadrão Da Sorte e das demais modalidades de associação.>

A única esperança são as vagas dos setores Esquadrão Zone, o camarote, e Arena Kids, para as crianças da torcida. É a primeira vez que a venda de ingressos não alcança o público geral em um jogo do tricolor de aço.>