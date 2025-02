LIBERTADORES

Torcedores do Bahia relatam efeitos da altitude na Bolívia: 'É complicado'

Esquadrão enfrentará o The Strongest em La Paz, que está a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:00

Torcida do Bahia exibe as cores do tricolor no Mercado de Brujas, em La Paz Crédito: Gabriel Rodrigues/CORREIO

O Bahia está de volta à Libertadores após 36 anos. A estreia no torneio será diante do The Strongest, da Bolívia, fora de casa. E o principal aliado do adversário é justamente o fator casa, graças à localização de La Paz: a cidade está a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar. Torcedores tricolores presentes na capital boliviana relataram sentir os efeitos da altitude.

"Sente [os efeitos]. Quem vem de fora sente. Parece que é brincadeira, mas qualquer ladeira, qualquer caminhada que exige mais um pouco, você sente a respiração faltando. É realmente complicado", afirmou Eduardo Lyra.

Apaixonado pelo Bahia, ele cruzou o deserto do Atacama, no Chile, até chegar na Bolívia para ver o time em ação. O torcedor não esconde a satisfação em acompanhar o tricolor na principal competição do continente.

>

"A expectativa é a melhor possível, a ansiedade aqui bateu alta. A gente veio de Salvador para cá. Eu vim antes, atravessei o Atacama para estar aqui, mas a expectativa é a melhor possível. Vamos brocar", disse.