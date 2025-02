FÉ NO ESQUADRÃO

Torcida do Bahia toma as ruas de La Paz e fala sobre expectativa antes da estreia na Libertadores

Tricolores marcarão presença no estádio Hernando Siles, nesta terça-feira (18)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:36

Torcida do Bahia exibe as cores do tricolor no Mercado de Brujas, em La Paz Crédito: Gabriel Rodrigues/CORREIO

A expectativa é grande. Foram 36 anos sem ver o Bahia na Libertadores. Por isso, a torcida tricolor vai marcar presença na estreia da equipe no torneio, nesta terça-feira (18), às 21h30, diante do The Strongest, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. >

Às vésperas da partida, muitas camisas do Esquadrão circulam pela capital boliviana. Basta um rápido passeio pelo Mercado de Brujas, um dos pontos turísticos da cidade, para encontrar torcedores exibindo as cores azul, vermelha e branca.>

Apaixonado pelo Bahia, Eduardo Lyra cruzou o deserto do Atacama, no Chile, até chegar na Bolívia para ver o time em ação. Ele não esconde a satisfação em acompanhar o tricolor na principal competição do continente. >

“A expectativa é a melhor possível, a ansiedade aqui bateu alta. A gente veio de Salvador para cá. Eu vim antes, atravessei o Atacama para estar aqui, mas a expectativa é a melhor possível. Vamos brocar”, disse ele.>

Eduardo conta ainda que para acompanhar o Bahia vale até superar a altitude de La Paz, que está a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar. >

“Sente [os efeitos da altitude]. Quem vem de fora sente. Parece que é brincadeira, mas qualquer ladeira, qualquer caminhada que exige mais um pouco, você sente a respiração faltando. É realmente complicado”, completou.>

Já Antônio Ferreira vivenciará nesta terça-feira uma passagem de geração. Conhecido como Tuna, ele viu o Bahia jogar a Libertadores em 1989, após ter sido campeão brasileiro sobre o Internacional. Agora, será a vez dos filhos, Lucas e Pedro, sentirem a emoção de acompanhar o tricolor. >

Tuna e os filhos Pedro e Lucas estão na expectativa para acompanhar o Bahia na Libertadores Crédito: Gabriel Rodrigues/CORREIO

“Estou vivendo um sonho. Depois de quase 36 anos… eu estava na Fonte Nova nos jogos do Bahia na Libertadores e estou realizando um sonho de estar aqui em La Paz com meus dois filhos, Pedro e Lucas. Eu já passei esse legado todo para eles e estou muito feliz de estar aqui com ele”, disse Tuna.>

Já Pedro não esconde a ansiedade com a partida. Apesar de se preocupar com a altitude, ele está confiante em voltar para Salvador com um resultado positivo na bagagem. >

“É muita alegria. É a primeira vez acompanhando o Bahia internacionalmente e eu estou nervoso. A ansiedade está batendo, cada dia que passa fica mais perto do jogo, você fica com um pé atrás sobre a altitude, mas estou otimista. Acho que o Bahia vai se sair bem”, afirmou. >