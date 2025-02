NA BOLÍVIA

Conmebol define arbitragem para a estreia do Bahia na Libertadores; veja

Equatoriano comandará o primeiro jogo do tricolor na competição internacional

A Conmebol definiu a arbitragem para o jogo de estreia do Bahia na Copa Libertadores da América. O equatoriano Guillermo Guerrero, que faz parte do quadro da Fifa, apitará o confronto entre Bahia e The Strongest, nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. >