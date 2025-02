RIVALIDADE

Torcida do Bahia escreve 'vicetória' com milho no Barradão

'O tricolor baiano enfrentou o Barcelona de Ilhéus no Barradão pela oitava rodada do Campeonato Baiano

Marina Branco

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 16:38

"Vicetória" de milho no Barradão Crédito: Reprodução I X

O Barradão está vivendo uma tarde de sábado muito diferente do normal, com o Bahia visitando a casa de seu maior rival sem a presença do Vitória no confronto contra o Barcelona de Ilhéus pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Com a "casa vazia", os torcedores tricolores já chegaram marcando presença e pirraça, sem deixar barato para a rivalidade mesmo com outro adversário em campo.>

Quem chegava ao Barradão, já encontrava no chão centenas de grãos de milho formando a palavra "Vicetória", chamando o time rubro-negro de vice. O milho faz referência ao Ba-Vi que ficou conhecido como "fuga das galinhas", quando o time do Vitória deixou o campo antes da partida terminar, aos 34 minutos do primeiro tempo, por uma sequência de expulsões no Leão da Barra.>

Desenhada pela torcida do Bahia, a palavra de milho foi desmontada por um homem que chutou os grãos organizados. Nas redes sociais, não perdoaram: a torcida tricolor encheu o Twitter/X de piadas afirmando que ele estaria "ciscando no milho como as galinhas".>