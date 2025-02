CAMPEONATO BAIANO

Barcelona x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (15), no Barradão

A primeira fase do Campeonato Baiano entra na sua reta final. Neste sábado (15), o tricolor encara o Barcelona de Ilhéus, pela penúltima rodada da competição. Apesar de ser visitante no confronto, a partida será disputada em Salvador, no Barradão, estádio do rival Vitória. De olho na estreia na Libertadores, o técnico Rogério deve colocar em campo um time bem modificado. O goleiro Dênis Júnior e o lateral Arias estão confirmados na equipe inicial. Do outro lado, o Barça busca o triunfo para entrar na zona de classificação. Veja informações sobre a partida. >