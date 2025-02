NA CASA DO RIVAL

No Barradão, Bahia encara o Barcelona e mira classificação à semifinal do Baianão

Tricolor entra em campo neste sábado (15), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 05:00

Everaldo deve ganhar nova chance no ataque do Bahia contra o Barcelona Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia viverá um dia histórico. Neste sábado, o tricolor encara o Barcelona de Ilhéus, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo contra a Onça seria um jogo simples do estadual, não fosse por detalhe: o local do confronto. Pela primeira vez na história, o tricolor jogará no Barradão contra um adversário diferente do Vitória. A bola rola às 16h. >

O palco da partida foi escolhido graças a um acordo entre a dupla Ba-Vi e os times de Ilhéus, que estão sem jogar no Mário Pessoa, já que o estádio não reúne condição de receber partidas oficiais. Enquanto o Colo Colo encarou o Vitória na Fonte Nova, o Barcelona será mandante contra o Bahia no Barradão. >

O tricolor, portanto, será visitante no estádio do rival, mas contará com a maior torcida. A carga de ingressos disponibilizada pelo Barcelona foi de cerca de 15 mil, mas novas entradas podem ser colocadas à venda em caso de demanda. O Vitória, aliás, tentou tirar o jogo do estádio, alegando risco de depredação, mas a Federação Bahiana, com apoio da Polícia Militar, manteve o acordo. >

O jogo no Barradão marcará também o último compromisso do Bahia antes da estreia na Copa Libertadores, terça-feira, contra o The Strongest, na Bolívia. Preocupado com as alterações provocadas pela altitude de La Paz, que fica a mais de 3,6 mil metros do nível do mar, o tricolor antecipou a viagem dos goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe ao país vizinho, o que abre espaço para Dênis Júnior estrear contra o Barça. >

De volta ao Esquadrão após duas temporadas emprestado ao Vila Nova, o goleiro foi integrado ao elenco no início do ano e fez a pré-temporada com o grupo. Ele vem treinando os companheiros e garante que vai fazer tudo para aproveitar a oportunidade. >

“Fico muito feliz pela oportunidade, vai ser um jogo muito importante, que pode nos dar a classificação. Acredito que a gente vai entrar da melhor forma para vencer se classificar”, disse Dênis, antes de completar: >

“Eu encaro como o jogo mais importante da minha vida. É o principal jogo, estou me preparando, focado para retribuir dentro de campo”. >

Além de Dênis, Rogério Ceni deve fazer outras mudanças no Bahia. O treinador tem aproveitado os jogos do Baianão para rodar o elenco, mas também quer evitar lesões antes da Libertadores. Entre as novidades, o uruguaio Michel Araujo pode ser relacionado. Ele está recuperado de lesão e ainda não estreou em 2025. >

Se vencer o Barcelona, o Bahia ficará muito próximo de confirmar matematicamente a vaga para a semifinal. O tricolor tem 12 pontos e está na 3ª colocação. >

BARCELONA>

Apesar de estar longe dos seus domínios, o Barcelona encara o jogo contra o Bahia como a chance de entrar no G4. A Onça tem nove pontos e está na 6ª colocação. O Atlético de Alagoinhas, com 10, fecha a zona de classificação. >