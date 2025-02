FESTA TRICOLOR NA CASA RIVAL

Bahia domina o Barradão e chega às semifinais vencendo o Barcelona de Ilhéus

O time tricolor venceu com o segundo gol de Willian José pelo Bahia ainda no primeiro tempo

Marina Branco

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 17:59

Bahia e Barcelona de Ilhéus no Barradão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Todo time de futebol ama jogar em casa, e toda torcida ama visitar seu estádio para vibrar pelo próprio time. Em vésperas de jogo na Libertadores, que será disputado na Bolívia e longe da Fonte Nova, tudo que o torcedor tricolor mais quer é estar perto da sua equipe - mesmo que isso signifique estar na casa do maior rival. Levando os gritos do Bahia a dominarem o Barradão como maioria pela primeira vez, o Bahia enfrentou o Barcelona de Ilhéus pela oitava rodada do Campeonato Baiano. >

Invicto no torneio mas com apenas uma vitória, o Barça chegou ao Barradão na sexta posição da tabela, precisando vencer o jogo para garantir a própria classificação. Do outro lado, chega um Bahia confiante após golear o América-RN por 5 a 1 e o Colo Colo por 6 a 0, se garantindo na terceira posição da tabela liderada pelo Vitória e buscando a classificação para as semifinais. >

No ano em que tudo parece conspirar para a quebra de jejuns tricolores, mais um foi deixado para trás. Desde 2020 sem vencer no Barradão, o tricolor saiu triunfante da casa rival com o segundo gol de Willian José anotado ainda no primeiro tempo. Mantendo a pressão frente a uma defesa bem organizada mas não suficiente, o Bahia deixou a casa do Leão da Barra com o gostinho não só do triunfo, mas também da confirmação das semifinais no estádio do Vitória.>

O JOGO

Entrando em campo no Barradão pela primeira vez na história sem encontrar o Vitória do outro lado, o Bahia começou buscando brechas na defesa compactada do Barcelona, concentrada na grande área e focada em bloquear o tricolor muito mais do que atacar. A primeira grande chance chegou com menos de dez minutos de bola rolando, com um cruzamento de Santiago Arias finalizado perto do gol por Cauly.>

Do lado da torcida, o foco era na provocação com o Vitória, mesmo sem a presença do time. Nas arquibancadas, diversos tricolores apareceram de máscara, para "não se intoxicar com o ambiente do Barradão", encarando uma torcida muito vazia do lado do time mandante. >

Ao longo do primeiro tempo de jogo, o Bahia pressionava, o Barcelona segurava, e a impressão passada em campo era de uma partida encaminhada para o zero a zero. Foi aos 36 minutos que, em seu segundo gol pelo tricolor, Willian José recebeu um cruzamento de Rodrigo Nestor e finalizou de cabeça, abrindo o placar.>

O primeiro tempo terminou com um escanteio para o Bahia duplamente salvo por Waldson como a última grande emoção de um jogo marcado pelo firme ataque tricolor sendo parado pela defesa bem planejada do Barça. De volta ao campo, o tricolor mostrou logo de cara que estava mais acordado do que na primeira etapa, com um quase gol de Tiago aos três minutos do segundo tempo.>

Quanto mais o segundo tempo avançava, mais o Bahia atacava. Com uma sequência de finalizações e o Barcelona mais inferior, o tricolor transformou seu campo de ataque no foco do jogo, mas sem nenhuma bola entrando. A chance mais consistente do time mandante veio aos 33 minutos do segundo tempo, quando uma finalização foi direto dos pés de Andrey nas mãos de Dênis Júnior.>

O final do jogo foi marcado por mais algumas defesas de Waldson, impedindo que o Bahia ampliasse o placar com uma cabeçada de David Duarte e um chute de Acevedo. Apesar dos esforços, o Barcelona não conseguiu alcançar a classificação, e deixou o Barradão com a derrota.>

Para o Bahia, o jogo sustentado ao longo do segundo tempo compensou, e garantiu não só as semifinais, como também o triunfo no Barradão e mais um jogo vencido na sequência antes do grande confronto contra o The Strongest na próxima terça-feira (18) pela Libertadores.>

FICHA TÉCNICA

Barcelona de Ilhéus 0 x 1 Bahia - 8ª rodada do Campeonato Baiano>

Barcelona de Ilhéus: Waldson; Michel Tiago, Jaques (João de Deus), Lídio, John Lessa (Lucas Araújo) e Izaldo; Willian Kaefer, Gauto (Dênis Ribeiro), Carlos Bajé e Gianlucas (Rafinha); Lúcio Maranhão. Técnico: Sérgio Araújo.>

Bahia: Dênis Júnior; Santiago Arias, Kauã Davi (Michel Araújo), David Duarte e Rezende; Acevedo, Erick (Fred Lippert) e Rodrigo Nestor; Cauly (Juninho), Tiago (Ruan Pablo) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)>

Gols: Willian José, aos 36 minutos do primeiro tempo>