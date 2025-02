EM LA PAZ

Willian José marca e Bahia estreia na Libertadores com empate contra o The Strongest

Tricolor ficou com um jogador a mais durante quase todo o jogo; time avança se vencer por placar simples na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 23:28

Willian José celebra gol do empate do Bahia contra o The Strongest Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite fria de La Paz, na Bolívia, o Bahia estreou na Libertadores com um empate por 1x1 com o The Strongest, nesta terça-feira (18), no estádio Hernando Siles. Depois de 36 anos, o Esquadrão voltou a jogar a Libertadores e fez um jogo inteligente contra os bolivianos na altitude de 3,6 mil metros. >

O tricolor partiu com tudo para o ataque na primeira etapa, principalmente após ficar com um jogador a mais logo aos 8 minutos. No entanto, perdeu muitos gols e foi castigado quando Guerrero aproveitou o cruzamento e abriu o placar. No 2º tempo, Willian José mostrou oportunismo para deixar tudo igual.>

O resultado deixa o confronto aberto. O Esquadrão precisa ganhar por qualquer placar na Fonte Nova, na próxima terça-feira, para avançar à terceira fase. Novo empate leva o duelo para os pênaltis.>

O JOGO>

Como era esperado, Rogério Ceni repetiu a escalação do Bahia como três zagueiros e Gilberto jogando por dentro. Luciano Juba ficou como opção no banco. A grande surpresa foi a entrada de Marcos Felipe no lugar de Danilo Fernandes.>

Mesmo na altitude boliviana, o tricolor partiu com tudo para o ataque. No erro boliviano, Jean Lucas recuperou e achou Caio Alexandre na entrada da área. Ele mandou uma bomba e acertou o travessão. O goleiro Banegas ainda tocou nela. >

O Bahia promoveu uma verdadeira blitz na defesa do Strongest. Gilberto recebeu dentro da área e também chutou forte, mas o goleiro Banegas salvou mais uma. >

A situação ficou ainda mais confortável aos oito minutos. Ursino fez falta feia em Gilberto na defesa. No primeiro momento, ele recebeu cartão amarelo, mas o árbitro de vídeo foi acionado e o volante acabou expulso, deixando o rival com um jogador a menos. >

Mesmo com um a mais em campo, o Esquadrão viu o adversário crescer no duelo. O Tigre apostava, principalmente, em bolas longas e cruzamentos para tentar levar perigo. Enquanto isso, o os visitantes cadenciavam a partida, tentando encontrar as melhores chances.>

Quando apertava no ataque, o Bahia encontrava os espaços. Faltava acertar o pé. Lucho entrou livre pela direita e tentou chute cruzado, só que pegou fraco e facilitou para Banegas. Depois foi a vez de Pulga fazer jogada individual na linha de fundo. Jean Lucas mandou por cima. >

O goleiro do Strongest, aliás, foi o grande nome do 1º tempo. Aos 34, Lucho recebeu na área, limpou o marcador e, desequilibrado, chutou. Banegas fez uma defesa incrível. >

O momento era do Bahia no jogo, mas aos 37 minutos a equipe levou um banho de água fria. Em rápido contra-ataque, Guerrero entrou livre e chutou na saída de Marcos Felipe. A arbitragem marcou impedimento, porém após a revisão no VAR o gol foi validado. >

Antes do fim da etapa, Ademir recebeu livre dentro da área e perdeu gol feito. >

O tricolor voltou do intervalo com duas mudanças. Gilberto e Ademir saíram para as entradas de Juba e Willian José, respectivamente. O panorama seguiu o mesmo nos primeiros minutos. O Bahia tinha o domínio, mas sofria com os contra-ataques do adversário.>

Ceni voltou a mexer. Nestor e Cauly foram nas vagas de Jean Lucas e Everton Ribeiro. Deu certo. Aos 22 minutos, Cauly fez linda jogada individual. Banegas defendeu na primeira, mas o rebote ficou com Willian José, que mandou para as redes e deixou tudo igual.>

Depois do empate, o jogo ficou um pouco mais disputado, com os ânimos alterados. Na reta final, o Esquadrão segurou o resultado e deixou o confronto aberto para o jogo da volta, na Fonte.>

FICHA TÉCNICA >

The Strongest 1x1 Bahia - Libertadores (2ª fase - ida)>

The Strongest: Rodrigo Banegas, Fran Supayabe (Chiatti), Pedraza, Adrián Jusino e Tobías Moriceau; Felipe Castro (Leonel López), Joel Amoroso, Luciano Ursino e Jaime Arrascaita; Enrique Triveiro e Guerrero (John García). Técnico: Antônio Carlos Zago.>

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Luciano Juba), Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Willian José), Lucho Rodríguez e Erick Pulga (Michel Araujo). Técnico: Rogério Ceni. >

Gols: Guerrero, aos 37 minutos do 1º tempo, Willian José, aos 22 do 2º tempo>

Cartão amarelo: Jusino (The Strongest); Ademir (Bahia)>

Cartão vermelho: Ursino (The Strongest)>

Arbitragem: Guillermo Guerrero, auxiliado por Christian Lescano e Andres Tola (trio do Equador).>