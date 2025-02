LIBERTADORES

Conheça o estádio em que o Bahia enfrentará o The Strongest; veja imagens

O Hernando Siles é conhecido pelo mal-estar causado a jogadores estrangeiros por causa do elevado nível de altitude

Todo torcedor tricolor gostaria de estar no estádio Hernando Siles hoje (18) às 21h30 da noite, para assistir a estreia do Bahia na Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia. O lugar que sediará o jogo é, além de desejado, muito arriscado, já que as condições de altitude do campo localizado a 3.6 mil metros acima do nível do mar costuma dificultar os jogos para atletas acostumados a jogar no Brasil.>