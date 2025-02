DESPEDIDA

Bahia anuncia transferência de Everaldo para o Fluminense

O atacante acumulou 35 gols e 12 assistências pelo Esquadrão de Aço desde 2023

Só na Fonte Nova, foram 17 gols, que o tornaram o quinto maior artilheiro tricolor dentro de casa. Em nota, o Bahia agradeceu pela passagem do jogador no clube: "O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira".>

No Twitter/X, o Bahia fez uma postagem de despedida, agradecendo Everaldo com um vídeo de momentos do jogador com o time. Nos comentários, torcedores tricolores escreveram mensagens elogiando a persistência do jogador e desejando sucesso.>