NOITE DE COPA

Sem Everaldo, Bahia divulga lista de relacionados para a estreia na Libertadores; veja

Treinador chamou 24 jogadores para o confronto na Bolívia

O técnico Rogério Ceni relacionou 24 jogadores para a estreia do Bahia na Libertadores da América. O tricolor entra em campo às 21h30, contra o The Strongest, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. >