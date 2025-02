ESTREIA NA LIBERTADORES

Bahia x The Strongest: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão encara o time boliviano nesta terça-feira (18), em La Paz

Está chegando a hora do Bahia estrear na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira (18), o Esquadrão encara o The Strongest, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, pelo primeiro jogo da segunda fase do torneio. Fora de casa, o tricolor quebrará o jejum de 36 anos sem participar do torneio - a última vez foi em 1989 -, e buscará um bom resultado para ficar mais perto da classificação. O jogo de volta será na terça-feira (18), na Fonte Nova. Confira informações sobre a partida.>