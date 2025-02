REVELADO PELO VITÓRIA

Na reta final da janela de transferências, Bahia encaminha a contratação do goleiro Ronaldo

Jogador de 28 anos chegará por empréstimo do Atlético-GO

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 15:48

Revelado pelo Vitória, Ronaldo tem negociação avançada com o Bahia Crédito: Ingryd Oliveira/ACG

Na última semana da janela de transferências, o elenco do Bahia pode ganhar uma cara nova. O tricolor encaminhou a contratação do goleiro Ronaldo, de 28 anos, que pertence ao Atlético-GO. >

O tricolor negocia com o time goiano o empréstimo do atleta. Ronaldo chegaria ao Bahia para brigar por posição com Marcos Felipe e Danilo Fernandes, que vem revezando na equipe titular de Rogério Ceni. >

Em entrevista após derrota do Atlético-GO para o Aparecidense, neste domingo (23), o presidente do Dragão, Adson Batista, confirmou a negociação. Segundo ele, Ronaldo deseja trabalhar com Rogério Ceni. >

"Ronaldo é uma situação complicadíssima. A gente pode aceitar uma situação. Ele quer trabalhar com um grande treinador que é ídolo dele, ele quer jogar a Série A. Não é momento de eu deixar ele perder uma grande oportunidade da vida dele porque eu tenho certeza que ele não terá outra em momento nenhum", disse Adson Batista.>

Natural de Salvador, Ronaldo foi revelado pelo Vitória. Ele estreou no time principal do rubro-negro em 2018 e permaneceu no clube até 2021, quando foi para o Atlético-GO. >

No Dragão, Ronaldo se consolidou e ganhou sequência. Ao todo, ele disputou 141 jogos pelo Atlético-GO. Na temporada passada, Ronaldo foi titular do time durante o Campeonato Brasileiro. O Dragão acabou rebaixado à Série B. >