ÁRBITRO ESCOLHIDO

Conmebol define arbitragem para decisão entre Bahia e The Strongest pela Libertadores; veja

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), na Fonte Nova

A Conmebol divulgou a arbitragem para o duelo entre Bahia e The Strongest, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores da América. A partida será nesta terça-feira (25), às 21h30. >

O quarto árbitro será Diego Ulloa, enquanto Maurício Perez ficará no árbitro de vídeo e Mary Blanco será auxiliar do VAR.>

Depois do empate por 1x1 no jogo de ida, na altitude de La Paz, na Bolívia, o Bahia precisa vencer por qualquer placar para ir à segunda fase da Libertadores. Novo empate na Fonte Nova leva a decisão para os pênaltis. >

Quem passar entre Bahia e The Strongest enfrentará na próxima fase o vencedor de Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile. >