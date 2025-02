CONTRATAÇÃO

Fluminense negocia Everaldo, centroavante do Bahia

O jogador é esperado nesta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro para fazer exames e acertar a contratação

Marina Branco

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 22:12

Everaldo Bahia Crédito: Arisson Marinho/EC Bahia

Integrante da lista de inscritos pelo Bahia na Libertadores, Everaldo está com contratação negociada com o Fluminense, podendo sair da equipe tricolor a qualquer momento. Após perder titularidade na equipe para Lucho Rodríguez, o atacante deve chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta segunda-feira (17) para exames, de acordo com o Globo Esporte.>

O contrato de Everaldo deve seguir até o final do ano que vem, e garantiria cerca de 4,2 milhões de reais pelo jogador. Parte do valor seria abatido pelo dinheiro que o Bahia teria que pagar ao Fluminense pela venda de Biel para o Sporting, com um montante de cerca de 3 milhões de reais abatidos. >

Assim, o Fluminense pagaria 1,2 milhão de reais por Everaldo até o ano que vem. No Bahia, o atacante foi titular por duas temporadas, e estaria seguindo para o clube carioca para ocupar o lugar que anteriormente era de Kauã Elias, de saída para o Shaktar Donetsk como a segunda maior venda do Fluminense. >

Há poucas semanas, rumores de que o Vitória estaria interessado em Everaldo vieram à tona, mas não foram à frente.>

Trajetória de Everaldo

Revelado pelo Grêmio, Everaldo joga no futebol profissional desde 2011. Em 2015, foi comprado pelo Figueirense após empréstimo, e de lá passou por clubes no México e na Arábia Saudita. Foi com a Chapecoense, em 2019, que ele passou a receber mais atenção, ao marcar 13 gols no Brasileirão enquanto estava emprestado pelo clube mexicano Querétaro.>