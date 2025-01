AGORA É O BA-VI

Pulga, Everaldo e Ruan Pablo marcam e Bahia vence o Jequié fora de casa

Tricolor não fez grande jogo, mas conseguiu bom resultado no Baianão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 21:16

Erick Pulga comemora mais um gol com a camisa do Bahia Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

O Bahia não fez um jogo vistoso, mas no gramado pesado do estádio Waldomiro Borges venceu o Jequié por 3x1, na noite desta quarta-feira (29), e alcançou o segundo triunfo no Campeonato Baiano. Ceni voltou a rodar o elenco e viu o time ter dificuldades na partida. >

O Esquadrão cometeu alguns erros na defesa, mas começou a construir o triunfo ainda no primeiro tempo, com Erick Pulga. Tiago Recife deixou tudo igual para o Jipão, mas Everaldo, em cobrança de pênalti, recolocou o tricolor na frente. Na segunda etapa, o garoto Ruan Pablo, de 16 anos, fez mais um e garantiu o triunfo. >

O resultado positivo mantém o Bahia no G4 do estadual. O Esquadrão chegou a oito pontos e ocupa o 2º lugar. O Jequié estacionou nos cinco pontos e está em 6º. O próximo compromisso do clube azul, vermelho e branco será o clássico de número 500 contra o Vitória, sábado (1º), na Fonte Nova. >

O JOGO >

De olho no clássico contra o Vitória e preocupado com a condição do gramado, Ceni montou um time diferente, com mais força física. O meio campo foi formado por Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor, enquanto Vitor Hugo apareceu na zaga. Na frente, Biel e Erick Pulga completaram o ataque junto com Everaldo. >

Os primeiros minutos foram de domínio do Jequié. O time do interior aproveitou a baixa rotação do tricolor para tentar levar perigo. Fora de sintonia, o Bahia cometeu erros na defesa que por muito pouco não custaram caro. >

Aos poucos, o Esquadrão começou a se encontrar na partida. A equipe tentava colocar velocidade, mas foi no erro do rival que conseguiu abrir vantagem. O goleiro Deijair saiu jogando errado e entregou nos pés de Biel. O atacante rolou para Erick Pulga completar para as redes: Bahia 1x0, aos 16 minutos. >

Apesar do gol tricolor, o Jequié seguiu pressionando. Rezende foi preciso para desarmar com um carrinho dentro da área. Jean, de cabeça, acertou a trave. De tanto insistir, o Jipão foi recompensado. Aos 25 minutos, Tiago Recife aproveitou o cruzamento do lado esquerdo e se antecipou à marcação para superar Marcos Felipe e deixar tudo igual. >

Com o jogo empatado, o confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados. Aos 44 minutos, Biel arrancou pela esquerda e cruzou na área. A bola claramente pegou no braço do jogador do Jequié. Os tricolores pediram pênalti, mas o árbitro marcou apenas escanteio. >

Dois minutos depois foi a vez de Pulga invadir a área, agora pelo lado direito. Ele ia sair de cara com o goleiro, mas foi derrubado por João Grilo. Dessa vez o pênalti foi marcado. Everaldo cobrou sem chances para Deijair e colocou o Bahia na frente novamente, aos 48 minutos. >

O Bahia voltou do intervalo com o garoto Fredi, formado na base, no lugar de Vitor Hugo, que estava amarelado. A equipe esboçou uma pressão no ataque, mas logo o Jequié equilibrou o duelo. Diante do gramado pesado, o confronto seguiu com poucas chances claras e muitas disputas no meio-campo. >

Ceni decidiu colocar sangue novo no ataque e Tiago entrou no lugar de Biel, mas o panorama não se alterou. O jogo só voltou a ganhar emoção aos 31 minutos. Marcos Felipe fez uma defesa estranha e deu rebote nos pés de Wanderson. O goleiro se recuperou bem e salvou o chute à queima roupa. >

O tricolor respondeu em contra-ataque que Yago Felipe recebeu livre, mas chutou fraco e perdeu uma grande chance. A emoção maior só veio nos minutos finais. Aos 48, Ruan Pablo recebeu cruzamento rasteiro e teve categoria para marcar o primeiro gol como profissional e fechar o placar em 3x1.>

FICHA TÉCNICA >

Jequié 1x3 Bahia - Campeonato Baiano (5 ª rodada)>

Jequié: Deijair, Lima (Harrisson), Sérgio Baiano, Jean Rodrigues e Gilmar; Gilberto Jr. (Azevedo), Ygor Eduardo (Wanderson) e Gabriel (Kaynan); Tiquinho (Railan), Tiago Recife e João Grilo. Técnico: Betinho. >

Bahia: : Marcos Felipe, Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo ( Fredi) e Rezende; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Yago Felipe); Erick Pulga (Ruan Pablo), Everaldo e Biel (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.>

Local: estádio Waldomiro Borges>

Gols: Erick Pulga, aos 16 minutos do 1º tempo, Tiago Recife, aos 25, Everaldo, aos 48, e Ruan Pablo, aos 48 do 2º tempo>

Cartão amarelo: Vitor Hugo (Bahia)>