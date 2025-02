DECISÃO TOMADA

Federação Bahiana cancela partida da última rodada do Baianão

Confronto seria disputado neste sábado (22), no Joia da Princesa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:08

Colo Colo já está rebaixado e sem chance de se salvar no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) decidiu cancelar o confronto entre Colo-Colo e Jacobina, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (20). >

A partida estava marcada para ocorrer neste sábado (22), às 18h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. De acordo com a FBF, a decisão foi tomada pois as duas equipes já estão matematicamente rebaixadas no estadual.>

As outras partidas da última rodada estão mantidas normalmente. Colo Colo e Jacobina nas duas últimas posições do Campeonato Baiano, ambos com apenas três pontos em oito jogos. O Porto é o primeiro time fora da zona, com oito pontos. >

Confira a nota divulgada pela FBF >

"O confronto entre Colo-Colo e Jacobina, que seria realizado neste sábado (22), pela 9ª e última rodada da primeira fase do Baianão, foi cancelado pela RDI-03/25. Os clubes solicitaram à Federação Bahiana de Futebol a não realização do jogo.>