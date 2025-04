GRANA BOA

Confira quanto o brasileiro Jean Silva faturou pela vitória no UFC 314

Lutador levou bônus de performance após finalizar Bryce Mitchell em Miami

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 12:18

Jean Silva Crédito: Divulgação/UFC

O UFC 134 contou com a vitória do peso pena (66 kg) Jean Silva sobre o americano Bryce Mitchell, marcando o seu quinto triunfo seguido. Além do reconhecimento esportivo, o brasileiro também saiu com o bolso cheio após dominar o americano Bryce Mitchell e garantir a finalização ainda no segundo round.>

A luta contra o americano foi cercada de polêmicas e foi vencida por finalização durante o segundo round. Após a atuação dominante, o membro da Fighting Nerds apareceu entre os quinze primeiros ranking do peso pena, na 13ª colocação. >

Além da bolsa de US$ 58 mil (cerca de R$ 340 mil, na cotação atual de R$ 5,87), Jean Silva foi premiado com o tradicional bônus de "performance da noite", no valor de US$ 50 mil (R$ 293,5 mil). Ao todo, o brasileiro faturou US$ 108 mil, o equivalente a R$ 633,5 mil.>

Após a conquista, no entanto, o lutador brasileiro se mostrou decepcionado com parte da torcida brasileira e criticou como os torcedores do país não demonstram apoio aos seus atletas.>

“Eu não sou muito fã de lutar no Brasil, sendo bem sincero. Agora, muitos dos caras me apoiam e fico feliz com isso, mas até então estava todo mundo me criticando. Vou lutar no Brasil por causa do meu povo? Que povo? Até sexta-feira (11) estava todo mundo me julgando. Que povo? Já chorei pra caramba por causa disso. O brasileiro não está nem aí para ninguém. A maioria é tudo um bando de arrombado. Essa é a real”, desabafou Jean.>

Antes de finalizar o americano, Jean sofreu uma enxurrada de críticas relacionadas à sua dificuldade em bater o peso antes de sua última luta. De acordo com o lutador, em entrevista à Ag. Fight, o episódio mostrou a falta de apoio que já o incomodava durante sua trajetória no MMA.>

"Lord" foi duro nas palavras e, em tom de desabafo, revelou que chegou a se abalar emocionalmente, tanto que deu de ombros com a possibilidade de lutar em um evento do UFC em solo brasileiro.>