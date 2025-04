METÓDO INCOMUM

Lutador do UFC expõe uso de cogumelos antes de enfrentar brasileiro: ‘Doses bem pesadas’

A declaração ocorreu dias antes do duelo contra o paraense Deiveson Figueiredo, marcado para o próximo sábado (3)

A preparação de um lutador do UFC pode variar entre diversos tipos de treinamento, ou até o uso de alucinógenos. Esse é o caso do norte-americano Cory Sandhagen. Em seu canal no YouTube, o lutador contou que gosta de usar cogumelos alucinógenos durante os treinamentos para ajudar a "viajar" e expandir a mente. A declaração ocorreu dias antes do duelo contra o paraense Deiveson Figueiredo, marcado para o próximo sábado (3), nos Estados Unidos.>

"Eu costumo tomar uma dose bem pesada de cogumelos algumas semanas antes da luta", contou o lutador. "Quero dizer, fica um pouco estranho às vezes. Cada viagem é muito diferente, mas eu realmente gosto de explorar as partes subconscientes da minha mente e expandir tudo. Isso me torna uma pessoa mais completa. Então, faz parte dos meus rituais e funciona para mim", detalhou o atleta.>

No UFC, o regulamento proíbe que o atleta entre no octógono com substâncias psicoativas no organismo. No entanto, não há restrições quanto ao uso durante a fase de preparação.>