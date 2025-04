CRIMES DESCOBERTOS

Ex-lutador do UFC é condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico de armas e drogas

O inglês se declarou culpado para as acusações de envolvimento com atividades criminosas

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2025 às 13:56

Pietro Menga foi condenado a 15 anos e cinco meses de prisão por tráfico de armas e drogas Crédito: Reprodução/MMA Junkie

O ex-lutador do UFC Pietro Menga foi condenado na última terça-feira (22) a 15 anos e cinco meses de prisão por tráfico de armas e drogas. A sentença do inglês foi divulgada pela Greater Manchester Police, responsável pela investigação e condução do caso.>

Segundo as autoridades britânicas, o inglês se declarou culpado para as acusações de conspiração para venda e transferência de armas de fogo proibidas, além do fornecimento de cocaína em larga escala. Ainda conforme as investigações, Menga era intermediário de uma organização criminosa de Manchester.>

O caso ganhou os holofotes em 2020, quando especialistas do Grupo de Crime Organizado Grave analisaram milhares de mensagens anonimamente trocadas entre os membros da Encrochat, plataforma de mensagens criptografadas comumente usada por grupos criminosos. As mensagens incluíam negociações de entorpecentes, vendas de armamentos e até discussões sobre tentativas de assassinato.>

As autoridades conseguiram vincular Pietro Menga às atividades ilegais por meio de conteúdos específicos presentes nas conversas. Em diversas mensagens, ele fazia referência a lesões no joelho decorrentes da prática do MMA, mencionava sua namorada e sua equipe de treinamento, o que permitiu aos detetives identificar o usuário anônimo como sendo o próprio Pietro.>

A prisão ocorreu em 15 de janeiro, durante cumprimento de mandado na residência do atleta, localizada em Swinton, na Inglaterra. As estimativas da polícia indicam que as transações ilegais das quais o ex-UFC participou movimentaram aproximadamente 620 mil libras esterlinas — cerca de R$ 7,5 milhões na cotação atual.>