"CORPO IMPOSSÍVEL"

Impedido de parar com injeções, fisiculturista morre aos 35 anos após falência de órgãos

Nikita Tkachuk assinou um contrato com uma empresa farmacêutica para anunciar os seus produtos

O fisiculturista russo Nikita Tkachuk morreu nesta semana após uma série de aplicações de injeção de "crescimento muscular" que levaram à falência de órgãos. O fisiculturista foi levado às pressas para uma hospital com insuficiência pulmonar e renal e, posteriormente, foi colocado em coma induzido após sofrer ataque cardíaco, segundo a agência East2West.>

"Nikita, meu amado marido, faleceu. Seus rins entraram em falência, ele sofreu edema pulmonar e o seu coração parou. Houve muitas provações ao longo dos anos. O seus recursos se esgotaram", disse a viúva, Maria Tkachuk, de 36 anos, também fisiculturista. As informações foram divulgadas pelo jornal EXTRA.>

Com um corpo considerado como "impossível" de se atingir apenas com treinamento pesado, os músculos de Tkachuk incharam a proporções gigantescas com os estimulantes químicos, mas um contrato o impedia de parar de usar o "aditivo". >