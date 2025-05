ROTINA?

Jogadores do Vasco reagem com risos após serem surpreendidos por tiros durante entrevista

As gravações foram atrapalhadas por uma troca de tiros na Cidade de Deus, que fica ao lado do CT Moacyr Barbosa

Jogadores do Vasco foram surpreendidos por uma troca de tiros enquanto estavam sendo entrevistados pela imprensa no Media Day do clube, nesta quarta-feira (21). As gravações foram atrapalhadas por tiros disparados na Cidade de Deus, que fica ao lado do CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro.>