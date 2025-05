DEIXADO DE LADO

'Não condiz com o respeito que construímos', dispara ex-Vitória após ser afastado pelo Mirassol

Iury Castilho foi comunicado da decisão ao chegar ao centro de treinamento da equipe paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 14:37

Iury Castilho pelo Mirassol Crédito: Marcos Freitas/TV Mirassol

O ex-atacante do Vitória Iury Castilho usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (2) para se manifestar contra a decisão do Mirassol em afastar o jogador das atividades do clube. O atleta foi comunicado da decisão ao chegar ao centro de treinamento da equipe paulista.>

Em nota, Iury afirmou ter sido pego de surpresa e lamentou o ocorrido. O atacante ainda disse ter sido informado sobre uma proposta recebida pelo clube para sua venda. No clube desde 2024, o atacante disputou 40 partidas, com 10 gols e duas assistências.>

Recebo essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento que vivo dentro do clube. Na atual temporada, estive presente em todas as 22 partidas disputadas, contribuindo com empenho e dedicação. Sempre honrei a camisa do Mirassol com profissionalismo e respeito, tanto dentro quanto fora de campo Iury Castilho Atacante do Mirassol

A decisão ocorre às vésperas de um jogo importante contra o São Paulo, no Morumbis, marcado para este sábado (23). O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. Na Toca do Leão, o atacante usou a camisa rubro-negra em 34 jogos, com oito gols marcados em sua passagem por Salvador.>

Confira a nota publicada por Iury Castilho na íntegra:

Hoje, ao chegar para mais um dia de trabalho no Mirassol, fui surpreendido com a decisão da diretoria de me direcionar a um treinamento separado do restante do elenco principal.>

Recebo essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento que vivo dentro do clube. Na atual temporada, estive presente em todas as 22 partidas disputadas, contribuindo com empenho e dedicação. Sempre honrei a camisa do Mirassol com profissionalismo e respeito, tanto dentro quanto fora de campo.>

Entendo que o futebol também envolve interesses comerciais e movimentações de mercado. Fui informado de que o clube recebeu uma proposta pelo meu passe, e respeito o direito da diretoria de tomar decisões nesse sentido. No entanto, acredito que a forma como esse processo está sendo conduzido, com o meu afastamento repentino, não condiz com a transparência e o respeito que construímos ao longo desse tempo.>

Meu compromisso com o Mirassol segue o mesmo até o último dia em que estiver aqui. Continuarei me dedicando com seriedade e foco, como sempre fiz. Deixo claro que estou à disposição para dialogar, respeitar decisões e buscar o melhor desfecho para todas as partes envolvidas.>