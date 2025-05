ELENCO ENVELHECIDO

Sem aproveitar a base, o Vitória tem um dos elencos com maior média de idade da Série A

O Leão é o único time do certame a não mandar a campo um jogador com 23 anos ou menos

P Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 05:00

Emerson Buiu e Kauan só jogaram no Baiano e Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Por muito tempo, o Vitória foi referência na formação de jogadores, revelando nomes que brilharam até na Seleção, como Bebeto, Dida, Vampeta, Júnior Nagata, Hulk e David Luiz, Nos últimos anos, porém, o aproveitamento de jogadores formados na Toca diminui drasticamente. Hoje, Lucas Arcanjo é o único representante da base no elenco principal. Por conta disso e por uma preferência encontrar nomes mais experientes, o Rubro-negro é o unico time que ainda não utilizou um jogador sub-23 na Série A, além de possuir o setimo elenco mais velho do certame, com média de 26,29 anos. >

Apenas seis clubes têm elencos mais envelhecidos: Mirassol (27,89), Fortaleza (27,57), Juventude (27,47), Fluminense (27,40), Ceará (27,33) e Vasco (26,72). O elenco do Leão também tem uma média de idade superior a média geral do certame, que é de 25,78. >

No Vitória, os atletas mais jovens a entrarem em campo na Série A foram Edu, Fabri e Léo Pereira, todos com 24 anos. Já Maykon de Jesus (19), Felipe Cardoso (22), Hugo e Fintelman (ambos com 23) chegaram a ser relacionados, mas ainda não foram utilizados pelo técnico Thiago Carpini. >

O perfil de contratações também ajuda a explicar a média etária elevada. Das 21 contratações feitas pelo clube na temporada, a média de idade é de 26,38 anos, praticamente a mesma do elenco como um todo. Os reforços mais experientes foram Wellington Rato e Gabriel Vasconcellos, ambos com 32 anos, enquanto o mais jovem foi o lateral-esquerdo Maykon de Jesus, emprestado pelo Atlético-MG.>

Além de pouco aproveitados, muitos desses reforços ainda ocupam espaço que poderia ser dado à base. Considerando todas as competições do ano, apenas nove jogadores formados no clube, além de Lucas Arcanjo, entraram em campo: Fau (1 jogo), Emerson Buiu (4), Lawan (2), Kauan (2), Edenilson (2), Marcos Vinicius (2), Hugo (1), Wanderson Papaterra (1) e Gean (1). Todos vieram do banco, com exceção de Buiú e Edenilson, titulares em uma partida, e Kauan, que começou jogando duas vezes.>