RENDA EXTRA

Aplicativo de goleiros de aluguel tem crescimento de 60% de jogadores na Bahia

Mais de 5 mil goleiros alugados estão cadastrados na Bahia

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 19:38

Goleiro de Aluguel lança campanha “Vivendo Uma Vida Dupla” Crédito: Divulgação/Goleiro de Aluguel

O Goleiro de Aluguel, maior plataforma de conexão entre goleiros amadores e partidas de futebol do Brasil, teve um aumento de 60% no número de jogadores alugados entre 2023 e 2024 na Bahia. No estado, a plataforma conta com mais de 5 mil goleiros e opera, principalmente, em Salvador e Feira de Santana.>

Fundado em 2015, o Goleiro de Aluguel nasceu como uma página no Facebook e evoluiu para um aplicativo com mais de 200 mil goleiros cadastrados. Com funcionamento simples, o app permite que jogadores informem data, horário, local e tipo de campo. Os goleiros, por sua vez, recebem convocações diretamente no aplicativo e escolhem os jogos conforme sua disponibilidade.>

Nesta semana, o aplicativo lançou a campanha “Vivendo Uma Vida Dupla”. A iniciativa tem como destaque uma série de vídeos, que retratam o cotidiano de usuários da plataforma ao conciliarem suas profissões com o esporte. A campanha também marca o lançamento oficial do uniforme do GDA para a temporada 2025/26.>

Nos vídeos, os goleiros são convocados em tempo real pelo aplicativo e deixam seus afazeres profissionais — em funções como entregador e dentista — para assumir o posto embaixo das traves. A proposta é valorizar a rotina de milhares de atletas amadores que atuam pelo país.>

“A gente quis mostrar que o goleiro amador tem uma vida intensa e apaixonada. São pessoas comuns, que durante o dia enfrentam a correria do trabalho, e no tempo livre, entram em campo e vestem a camisa com a mesma seriedade de um profissional. É uma homenagem a essa galera que mantém o futebol vivo nas quadras e campos do Brasil”, destacou Samuel Toaldo, fundador do Goleiro de Aluguel.>