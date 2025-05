NOVO NAMORADO

Quem é Pedro Andrade, médico que vive romance com Sandy após divórcio

Discreto e com quase 500 mil seguidores, endocrinologista já atendeu famosos como Fiuk e Walcyr Carrasco

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2025 às 12:12

Pedro Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

Sandy foi flagrada de mãos dadas com o médico Pedro Andrade no último sábado (24), durante a apresentação da peça O Céu da Língua, em São Paulo. O clique reforçou os rumores de que a artista está vivendo um novo relacionamento, meses após o fim do casamento com Lucas Lima. >

Discreta quanto à vida pessoal, Sandy evitou expor o novo affair e chegou a recortar o médico da imagem publicada com Gregório Duvivier, protagonista do espetáculo. No entanto, a presença dos dois no evento foi suficiente para movimentar os fãs nas redes sociais.>

Endocrinologista formado pela Universidade Cidade de São Paulo, Pedro atua com medicina preventiva e é fundador de uma clínica renomada na capital paulista. Em suas redes sociais, onde soma mais de 479 mil seguidores, ele compartilha conteúdos relacionados à saúde e bem-estar.>

Segundo apuração, Pedro Andrade é conhecido no meio artístico: já atendeu nomes como o ator Fiuk e o autor Walcyr Carrasco. Entre 2015 e 2017, ele manteve um relacionamento com a ex-BBB Vanessa Mesquita.>