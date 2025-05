FAÇA VOCÊ TAMBÉM

Bella Campos revela truques para cuidar dos cachos e da pele

Atriz compartilha cuidados e produtos favoritos

A atriz Bella Campos, 27 anos, tem chamado atenção não apenas pela atuação, mas pelos belos cachos e pela pele impecável. No ar como Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, ela contou à Vogue como aprendeu a aceitar os fios naturais e mostrou os produtos e rituais que fazem parte de seu dia a dia.>

A atriz, que é adepta do uso de curativo no umbigo para bloquear energias negativas, começa o dia tomando um suco verde e acende uma vela aromática enquanto revisa seus textos. Também escreve bilhetes motivacionais, como “Nada grave, mas é bom saber tudo”, que a ajudam a manter o foco nas gravações.>

Pele

No skincare, a atriz aposta em etapas simples: desliza um cubo de gelo no rosto para desinchar, aplica o sérum tônico da Fenty Skin e massageia a pele. A maquiagem tem efeito leve, com uma mistura de sérum da Glow Recipe e iluminador da Drunk Elephant, além de correção com a paleta Medium Deep da MAC, que pertence à personagem Maria de Fátima.>