Globo toma atitude sobre destino de Vale Tudo em meio a críticas

Emissora dispensou a ajuda de ferramentas que analisam o gosto do público e deu “carta branca” para Manuela Dias, afirma colunista

Apesar da emissora afirmar que considera a trama um sucesso, os números na audiência têm ficado abaixo do esperado, além de ser alvo de críticas nas redes. Em meio à polêmica, o canal tomou uma decisão sobre o futuro do folhetim.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, as cobranças por índices melhores no ibope não têm afetado o trabalho de Manuela Dias. A autora segue escrevendo os episódios normalmente e não deve fazer mudanças significativas na trama original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.