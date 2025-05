NOVELA DAS 9

Vale Tudo: Raquel enfrenta dilemas e Maria de Fátima se aproxima de Afonso; veja os resumos da semana

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:00

Maria de Fátima consegue se aproximar de Afonso Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana será marcada por reviravoltas emocionais, conflitos familiares e decisões difíceis nos próximos capítulos de Vale Tudo, exibida pela TV Globo na faixa das 21h. Entre esta segunda-feira (26) e 31 de maio, Raquel enfrenta a dor do passado ao revelar a verdade sobre sua filha, Heleninha volta a lutar contra o alcoolismo, e Maria de Fátima continua manipulando os sentimentos de Afonso, despertando ciúmes em Solange. >

segunda-feira, 26 de maio

Raquel assume para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha se reaproximam, sendo observados por Vasco e Lucimar. Durante a gravação de um vídeo com Raquel, a vizinhança acompanha tudo. Solange fica enciumada ao saber que Maria de Fátima se ofereceu para ajudar Afonso. Mais tarde, Solange descobre que Maria mentiu sobre sua mãe. Orientada por Odete, Maria de Fátima encena fragilidade e comove Afonso. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan e procura Raquel.>

Terça-feira, 27 de maio

Raquel garante a Heleninha que sua separação de Ivan não teve a ver com ela. Ivan procura Raquel, deixando-a abalada. Mais tarde, Ivan repreende Heleninha por tê-la procurado. Leila se incomoda ao ser apresentada por Renato a Celina apenas como “amiga”. Solange alerta Afonso sobre as intenções de Maria de Fátima, causando tensão. Heleninha pede desculpas a Ivan, e Solange desabafa com Sardinha sobre o relacionamento à distância. Odete, Celina e Eugênio encontram Heleninha embriagada.>

Quarta-feira, 28 de maio

Celina acolhe Heleninha após nova recaída. Eugênio e Celina observam a aproximação entre Maria de Fátima e Afonso. Ivan é informado por Lucimar sobre o episódio de Heleninha e, ao confrontá-la, ela admite que voltou a beber. Em conversa com Milena, ex-namorada de Renato, Leila descobre algo inquietante. Ela desabafa com Renato e questiona a relação. Celina e Odete estranham a rapidez com que Ivan soube da recaída. Leila toma uma atitude definitiva.>

Quinta-feira, 29 de maio

Renato respira aliviado com a decisão de Leila, mas demonstra frieza diante de planos com Bruno. Solange vê uma foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Preocupada, Sarita observa Cecília se arriscar em uma investigação sobre tráfico de animais. Durante uma maratona, Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada. Laís descobre que Cecília foi baleada e decide levá-la para o Rio de Janeiro. Maria de Fátima reencontra Afonso.>

Sexta-feira, 30 de maio

Maria de Fátima tenta disfarçar seus sentimentos ao conversar com Solange. Leila espera Renato enquanto conversa com Marco Aurélio. Igor sugere a Afonso que Maria de Fátima esteja apaixonada por ele. Questionada por Solange, Maria desconversa e logo diz a Afonso que se afastará. Leila expressa sua frustração com Renato. Ivan se emociona ao ver Raquel em um comercial. Celina compartilha com Odete suas desconfianças sobre Maria de Fátima. A noite termina com Maria e Afonso juntos.>

Sábado, 31 de maio

Laís insiste para que Cecília revele a Marco Aurélio que foram perseguidas. Odete pede a Consuelo um relatório detalhado dos voos da TCA no país. Celina se choca ao descobrir, por Odete, a situação crítica de sua conta bancária. Leila cobra de Renato mais comprometimento no relacionamento. Afonso e Maria de Fátima decidem se afastar enquanto ele estiver com Solange. Deise dá a notícia de que Cecília sofreu um grave acidente de carro. Odete confronta Marco Aurélio em sua sala.>