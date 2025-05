NAMORO

Aos 61 anos, ator de 'Vale Tudo', vive romance com modelo de 19

A relação, que já dura quase um ano, foi comemorada nas redes sociais

Discreto em relação à vida pessoal, o ator Edson Fieschi, de 61 anos, está em um relacionamento com o modelo Alexandre Vesper, de 19. A relação, que já dura quase um ano, foi comemorada nas redes sociais nesta sexta-feira (16), quando o ator completou mais um aniversário.>

“Feliz dia. Feliz novo ciclo”, escreveu Alexandre, em um post público com fotos do casal. O jovem é modelo e já participou de diversas campanhas de moda e beleza.>

Edson Fieschi estreou na televisão em 1988, aos 24 anos, interpretando Carlos na primeira versão da novela Vale Tudo, da TV Globo. O ator também integrou o elenco de outros sucessos da emissora, como Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Tereza Batista, Cobras & Lagartos e Insensato Coração. Em anos mais recentes, trabalhou na Record, nas novelas O Rico e Lázaro, Jesus, Gênesis e Reis, com última aparição em 2022.>

Atualmente, Fieschi se dedica à produção teatral e está à frente da peça Prima Facie, protagonizada por Débora Falabella. Na nova versão de Vale Tudo, em exibição no horário nobre da Globo, o papel que foi dele em 1988 agora está nas mãos do ator Felipe Ricca. Na trama, ele é amigo de André (Breno Ferreira), trabalha na hípica como médico veterinário e se envolve com Flávia (Ywyzar Guajajara).>