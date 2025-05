FAMOSOS

Climão? Roberto Carlos passou 2h tomando banho após ter que abraçar Xuxa

Cantor se trancou no camarim após encontro

Durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, exibido no canal GNT, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou um episódio inusitado envolvendo o cantor Roberto Carlos. Segundo ela, o artista ficou visivelmente desconfortável após abraçá-la nos bastidores de um especial de fim de ano da TV Globo, por conta da cor de sua roupa.>

“Ela era preta e tinha um pavão meio lilás. Eu estava prontinha, já tinha ensaiado eu, ele e tudo. E quando eu ia entrar no estúdio, que na época era no Teatro Fênix, ele me viu de preto e ficou assim”, contou Xuxa.>