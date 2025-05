NOVA EMPREITADA

Sem espaço em novelas, ex Malhação estreia no pornô com Luiza Ambiel

Aos 43 anos, Diogo Venturieri afirma que recorreu ao cinema adulto para continuar atuando

Heider Sacramento

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:41

Luiza Ambiel e Diogo Venturieri Crédito: Reprodução

A busca por visibilidade no meio artístico levou o ator Diogo Venturieri, conhecido por seu papel em Malhação, a dar um passo inusitado na carreira. Sem espaço na televisão, ele aceitou estrelar um filme adulto ao lado de Luiza Ambiel, ícone dos anos 1990, famosa pela Banheira do Gugu. >

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Diogo não escondeu o tom de desabafo ao falar sobre a decisão. “É inacreditável eu ter que fazer esse tipo de filme pra aparecer… mas é o que eu posso fazer no momento. Eu sou ator, sou cantor, faço o que posso”, declarou o artista.>

Segundo ele, a escolha reflete as mudanças no mercado e no consumo de mídia, onde a visibilidade digital supera o prestígio da televisão. “Hoje em dia, um filme adulto dá mais like do que fazer novela”, pontuou.>

O filme, intitulado “Domênica”, será lançado ainda este ano pelo canal Sexy Hot. Diogo dará vida ao personagem Fernando, marcando sua primeira aparição no universo do cinema erótico. A produção também contará com a participação de Luiza Ambiel, que segue explorando novos formatos de entretenimento.>

Apesar de considerar o projeto um desafio, Diogo vê a oportunidade como uma forma legítima de continuar trabalhando com arte, mesmo fora dos holofotes tradicionais.>