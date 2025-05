TRETA

Cantor ataca Trump durante show e presidente reage: 'Ameixa seca'

Bruce Springsteen falou sobre a 'corrupção' e 'incompetência' do atual governo

Treta feia entre dois pesos pesados dos EUA: de um lado, o presidente Donald Trump; do outro, o roqueiro Bruce Springsteen, “The Boss” (O Patrão), como é conhecido no meio musical. Crítico ferrenho do líder republicano, Springsteen se dirigiu ao público de um show na Inglaterra, na quarta-feira (14/5), e atacou a “corrupção” e “incompetência” do atual governo.>