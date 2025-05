SAÚDE MENTAL

Lucas Lucco emociona seguidores com desabafo sobre depressão e bipolaridade: 'Estou piorando'

'Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água': veja relato do cantor

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2025 às 07:18

Lucas Lucco fala sobre Transtorno Afetivo Bipolar e pausa na música Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Lucas Lucco voltou a falar abertamente sobre sua saúde mental e emocionou os seguidores com um relato sincero sobre a depressão e outros transtornos que enfrenta. Aos 34 anos, o sertanejo revelou que os sintomas vêm se intensificando ao longo do tempo, apesar do acompanhamento médico e do apoio da família. >

“Dias assim são comuns para mim desde pequeno… Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água… Meus pensamentos aceleram e me pergunto: ‘E se eu não fosse assim? Estou piorando com o tempo, apesar de tanto esforço para me sentir melhor?’”, escreveu Lucas nas redes sociais, em fevereiro.>

O cantor explicou que, além da depressão, também convive com diagnóstico de transtorno bipolar e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), o que afeta diretamente sua vida pessoal e profissional. “Será que eu seria um pai, artista, profissional, filho ou namorado melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente?”, questionou.>

Em entrevista à revista GQ, ele afirmou que decidiu expor sua luta para acolher quem também vive situações semelhantes. “Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim também. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber.”>

A psicóloga Letícia de Oliveira explicou ao portal Terra que o transtorno bipolar provoca oscilações extremas de humor, entre fases de euforia e impulsividade e momentos de depressão profunda. “Há também períodos de estabilidade, mas a imprevisibilidade dos ciclos pode tornar a vida da pessoa um constante desafio”, afirmou. Ela destacou ainda que a condição compromete relacionamentos, rotina e desempenho profissional.>

Lucas contou que a pressão da fama, perdas familiares e uma agenda sobrecarregada contribuíram para o agravamento do quadro. “Aconteceram muitas coisas durante esse trajeto. Perdi pessoas, familiares, e com a agenda sempre muito cheia… Isso mexeu muito com a minha cabeça”, disse ao canal de YouTube de André Piunti.>

Segundo ele, o primeiro episódio de burnout aconteceu enquanto conciliava gravações de novela e shows. “Foram fases da minha vida que realmente eu estava procurando melhorar sempre”, afirmou. O cantor disse que precisou cancelar compromissos para focar no próprio bem-estar: “Resolvi cancelar os shows pra melhorar, pra buscar profissionais que entendem mais do meu caso. Ainda continuo nessa busca.”>