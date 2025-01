APOIO EMOCIONAL

Lucas Lucco reflete sobre saúde mental e pressão da fama: “Só queria ficar bem”

Cantor compartilhou experiências sobre depressão, síndrome do pânico e burnout, destacando a importância do apoio emocional e da busca por equilíbrio

O cantor Lucas Lucco abriu o coração sobre as dificuldades da fama e sua batalha contra depressão e síndrome do pânico. Em entrevista ao podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, tanto ele quanto Juju compartilharam relatos pessoais sobre os impactos da saúde mental na vida de artistas.

Ao introduzir o tema, Juju destacou os desafios por trás do sucesso público: “Você está ali fazendo seu trabalho, conseguiu conquistar um espaço por causa disso. Só que tudo que vem com a fama é muito pesado: a pressão, a cobrança… Manter uma música tão boa quanto a outra que estourou é muito difícil, e é instável.”

Juju, que já enfrentou depressão, ansiedade e síndrome de burnout, revelou como os momentos difíceis marcaram sua vida recentemente: “No fim do ano, fiquei bem ruim. Tive um burnout, com sensações horríveis, parecia que ia desmaiar o tempo todo.” Lucas, por sua vez, descreveu sua experiência com síndrome do pânico, comparando o sentimento ao de estar “morrendo”.