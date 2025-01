CELEBRIDADES

Kéfera faz apelo nas redes sociais e pede ajuda para encontrar amigo desaparecido

A influenciadora recorreu aos seguidores após um amigo desaparecer em Piracicaba, interior de São Paulo

Kéfera Buchmann usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores na busca por um amigo desaparecido no último fim de semana. O apelo foi feito no domingo (19), por volta das 21h, após o desaparecimento do amigo, que ocorreu no sábado (18), por volta das 19h, em Piracicaba, interior de São Paulo.