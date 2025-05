DESABAFO

Antes de morrer, jornalista revelou demissão humilhante na Globo: 'Não pode ser gordo'

Ele afirmou que foi afastado da emissora por não atender a exigências estéticas: 'O próprio Bonner já admitiu que vive fazendo regime'

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2025 às 10:29

Paulo Stein Crédito: Reprodução

Pouco antes de morrer, o jornalista esportivo Paulo Stein revelou que sua saída da TV Globo, em 2019, foi motivada por um fator que o marcou profundamente: o peso. Em entrevista ao canal “Só Esportes”, no YouTube, concedida um mês antes de sua morte, ele afirmou que foi demitido da emissora por não se enquadrar no padrão estético exigido.>

Paulo Stein 1 de 6

“Na TV Globo, locutor e narrador não podem ser gordos, lá não pode. A razão pela qual eu fui demitido, ano passado, foi por causa disso. [...] Se você não fizer um regime e se mantiver... o próprio Bonner já admitiu que vive fazendo regime”, declarou Stein, de forma direta.>

Com mais de 50 anos de carreira, Paulo Stein passou por emissoras como Manchete, Band, Record, ESPN e TVE Brasil. Ele também teve uma atuação marcante na cobertura do Carnaval carioca nos anos 1980. Na Globo, ficou entre 2011 e 2019, com passagens pelo SporTV e Premiere. Apesar da trajetória consolidada, contou que o sobrepeso o impediu de ocupar posições de destaque na emissora.>

O narrador foi desligado no mesmo dia da demissão do colega Roby Porto, em 1º de novembro de 2019. A demissão causou indignação entre colegas de profissão e telespectadores, mas a Globo nunca se pronunciou sobre as declarações de Stein.>

Morte por Covid-19>

Paulo Stein morreu em 27 de março de 2021, aos 73 anos, em decorrência da Covid-19. Três dias antes, ele apresentou sintomas e foi internado no hospital Anchieta, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) publicou uma nota lamentando a perda e destacando sua relevância para o jornalismo esportivo brasileiro.>