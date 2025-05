JUSTIÇA

Alexandre Correa move nova ação contra Ana Hickmann e cobra R$ 35 milhões na Justiça

Empresário pede dissolução de sociedade com a apresentadora, acusa irregularidades em empresas e afirma ter sido vítima de um “golpe da Maria da Penha”

O embate judicial entre Alexandre Correa e Ana Hickmann ganhou um novo capítulo. O empresário ingressou com uma nova ação na Justiça exigindo a dissolução das sociedades empresariais que mantinha com a ex-esposa, além de cobrar mais de R$ 35 milhões, somando valores de lucros empresariais e indenização por danos morais. As informações foram divulgadas pelo portal Leo Dias. >