VEJA O DESFECHO

Flávia Alessandra admite que já tentou 'converter' namorado gay em hétero

Atriz disse que viveu situação parecida à de uma seguidora

Durante participação no vídeocast Pé no Sofá Pod, a atriz Flávia Alessandra falou sobre um relacionamento do passado em que se envolveu com um homem gay. Segundo ela, chegou a acreditar que poderia mudar a orientação sexual do parceiro, mas reconheceu que se tratava de uma ilusão.>