EM BUSCA DE REFORÇOS

Saiba quantas contratações o Vitória deve fazer na próxima janela de transferências

Thiago Carpini indicou o número mínimo de atletas que devem chegar à Toca do Leão

Após a derrota para o Santos dentro do Barradão, o Vitória voltou para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A instabilidade na temporada aumenta a necessidade de reforços para elevar o nível do elenco na próxima janela de transferências, o que foi pontuado pelo técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva. O comandante rubro-negro destacou o número mínimo de atletas que devem chegar.>