NA ZONA DA DEGOLA

Vitória é derrotado pelo Santos no Barradão e termina a rodada na zona de rebaixamento

O Peixe bateu o Vitória por 1 a 0, com gol de Guilherme, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2025 às 20:39

Matheuzinho em ação na derrota do Vitória para o Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O uniforme branco era símbolo de sorte para o Vitória na temporada passada, mas o novo kit reserva trouxe azar a equipe. Na estreia do novo padrão, o Leão da Barra foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (25), no Barradão, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. A derrota, que veio graças a gol de Guilherme, fez com que o Rubro-negro terminasse a rodada no Z-4, com nove pontos.>

Mais uma vez, o Vitória mostrou dificuldades na fase ofensiva e sofreu defensivamente com o jogo aéreo. Guilherme marcou o único de partida de cabeça, aos 18 minutos do primeiro tempo, subindo sozinho no meio da área após cruzamento de Souza. Mesmo precisando correr atrás do placar, a equipe de Thiago Carpini não criou muitas chances claras e amargou a segunda derrota seguida na Série A. >

Agora, o Leão volta a campo nesta quarta-feira (28) contra o Universidad Católica, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, às 21h30, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe só volta a campo no próximo domingo (1º) para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30. >

O Jogo

O Vitória começou o embate em Salvador tomando a iniciativa, mas não conseguiu produzir muito nos minutos iniciais. Embora ficasse mais com a bola, a equipe de Thiago Carpini tinha dificuldades para articular as jogadas e só ameaçou a meta santista com um chute de Jamerson, que passou longe, e um cruzamento de Osvaldo nas mãos do goleiro Brazão. >

Enquanto isso, o Santos teve uma chance clara logo na primeira vez que subiu ao ataque, aos 14 minutos. Próximo a linha lateral do gramado Barreal lançou e achou Guilherme sozinho na intermediária. O camisa 11 do Santos avançou sozinho até perto da pequena área, mas na hora da definição, pegou embaixo da bola e isolou. >

Mas Guilherme nem lamentou a grande chance perdida, pois quatro minutos depois balançou as redes, inaugurando o marcador no Barradão. O atacante do Santos arrancou com a bola pelo meio e acionou Deivid Washington na esquerda. O centroavante deixou a bola com Souza, que levantou a bola na área e viu Guilherme subir sozinho, na frente de Lucas Halter, e testar no ângulo. >

Depois do gol sofrido, o Leão voltou a frequentar o campo de ataque e começou a levar perigo real ao gol da equipe paulista. Aos 22 minutos, após cobrança curta de escanteio, Osvaldo mandou uma bomba, que exigiu boa defesa de Gabriel Brazão. No rebote, com o gol aberto, Kayzer tentou um peixinho e mandou para fora. >

Na sequência, o centroavante Rubro-negro voltou a levar perigo na tentativa de empatar o jogo. Após receber na intermediária, o camisa 79 mandou uma bomba, a bola quicou próxima ao gol, mas Brazão espalmou para escanteio. >

Na metade final da primeira etapa, o jogo ficou mais truncado e poucas oportunidades surgiram para os dois lados. Aos 30 minutos, o Santos teve uma boa chance com uma falta próxima à linha da grande área, mas Barreal cobrou na barreira. Depois, aos 42, Deivid Washington arrancou sozinho, invadiu a área, e na hora do chute, foi atrapalhado por Ronald. >

Já o Vitória, só voltou a finalizar nos instantes finais antes do intervalo. Aos 45 minutos, Osvaldo cobrou falta e Lucas Halter cabeceou para fora. No lance seguinte, Ricardo Ryller arriscou chute de muito longe e Brazão defendeu sem dificuldades. >

Precisando correr atrás do empate, o Vitória voltou para o segundo tempo tentando se impor e encurralar o Santos na própria área. No entanto, embora tivesse mais posse de bola, não tinha criatividade para criar chances que assustaram a defesa da equipe alvinegra. A equipe só conseguiu chegar em duas oportunidades, ambas com Lucas Braga, que entrou no intervalo na vaga de Mosquito. Aos quatro minutos, o ponta driblou a marcação e chutou cruzado para defesa de Brazão. Depois, arriscou chute de longe e mandou por cima. >

Depois dos 15 minutos, a tentativa de blitz do Leão murchou e o Peixe começou a crescer na partida. Com muito espaço no entrelinhas, a equipe paulista superava a pressão alta do time de Carpini tabelando com facilidade e chegava ao campo de ataque sem ter muito trabalho. >

Foi questão de tempo até a equipe santista começar a ameaçar o gol defendido por Lucas Arcanjo. Aos 16 minutos, Deivid Washington recebeu com liberdade e bateu colocado por cima. Dois minutos depois, Rollheiser arriscou da entrada da área e carimbou a trave esquerda do arqueiro Rubro-negro. >

O Vitória foi voltar pro jogo depois das entradas de Léo Pereira e Erick nos lugares de Osvaldo e Ricardo Ryller, aos 18 minutos. Com os dois em campo, a equipe ficou mais aguda e passou a pressionar melhor o Santos e criar chances mais claras de gol. Aos 26, Matheuzinho fez jogada individual pela ponta esquerda e cruzou. Léo Pereira se antecipou à marcação e mandou uma bomba em direção ao gol, obrigando Brazão a fazer grande defesa. >

Na base do abafa, o Leão da Barra seguiu pressionando em busca do empate, que quase veio em uma jogada de bola parada. Jamerson alçou falta da intermediária na grande área, Lucas Halter desviou de cabeça e Brazão defendeu com os pés. >

Na reta final da partida, o Vitória seguiu batalhando pelo gol de empate, mas já desorganizado, viu o Santos aproveitar se aproveitar dos contra-ataques para quase ampliar e não conseguiu reagir. Já nos acréscimos, Neymar quase fez o 2 a 0 cobrando falta que sofreu após puxar contragolpe. O craque do Peixe cobrou no canto contrário da barreira, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa, evitando uma derrota mais elástica.>

Ficha Técnica

Vitória 0 x 1 Santos - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Vitória: Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ryller (Léo Pereira), Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Renato Kayzer e Osvaldo (Erick). Técnico: Thiago Carpini.>

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Basso (Luis Felipe) e Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Thaciano), Guilherme (Neymar) e Deivid Washington (Lucas Meirelles). Técnico: Cléber Xavier>

Local: Estádio Barradão>

Gols: Guilherme, aos 18 minutos do 1º tempo (Santos) >

Cartões Amarelos: Matheuzinho, Ricardo Ryller, Baralhas (Vitória); Lucas Peres >

Cartões vermelhos: >

Público pagante: 27.086 >

Renda: R$ 888.720,00 >

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)>