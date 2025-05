NA BRONCA

Bahia lamenta arbitragem contra o Grêmio e diz que enviará representação à Comissão de Arbitragem

Com gol de pênalti polêmico, o Tricolor perdeu por 1 a 0

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2025 às 18:04

Marcos Felipe mostra braço com ferido após levar pisão de Braithwaite Crédito: Divulgação/EC Bahia

A partida entre Bahia e Grêmio, disputada neste domingo (25) na Arena Grêmio, pela 10ª rodada do Brasileirão, foi marcada por polêmica envolvendo a arbitragem. O time gaúcho venceu por 1 a 0, com um gol de pênalti controverso assinalado após choque entre o goleiro Marcos Felipe e o atacante Braithwaite. Sem concordar com a decisão, o Tricolor divulgou uma nota criticando a atuação da arbitragem e anunciou que encaminhará uma representação à Comissão de Arbitragem da CBF. >

O Esquadrão reclama que não houve falta na jogada em que Braithwaite cai na área após pisar no braço de Marcos Felipe. Bruno Arleu de Araújo marcou a penalidade e manteve sua decisão mesmo após ser chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor. Na cobrança, o próprio atacante dinarmaques converteu. >

De acordo com o clube, a atuação do árbitro carioca foi marcada por falhas graves e a marcação do pênalti comprometeu diretamente o andamento e o resultado da partida. Além disso, também divulgou fotos do braço de Marcos Felipe ferido após levar um pisão de Braithwaite. >

Ferida no braço de Marcos Felipe Crédito: Divulgação/EC Bahia

Agora, a delegação do Bahia segue na cidade de Porto Alegre para enfrentar o Internacional, em duelo decisivo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio.>

Confira a nota do Bahia na íntegra

O Esporte Clube Bahia SAF vem a público lamentar a arbitragem da partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. >

A atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo foi marcada por falhas graves, em especial no lance de um pênalti inexistente, que comprometeu diretamente o andamento e o resultado do jogo.>

Os erros surgem imediatamente após reclamação formal da equipe adversária junto à CBF também sobre a arbitragem nacional. >

O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão. >

O respeito às regras do jogo e a lisura nas decisões dos árbitros são fundamentais para a integridade do esporte.>