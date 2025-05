BRASILEIRÃO

Com pênalti polêmico, Bahia perde para o Grêmio fora de casa

Esquadrão foi derrotado por 1 a 0

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2025 às 13:02

Bahia perdeu para o Grêmio em Porto Alegre Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia perdeu para o Grêmio por 1 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (25). A partida, que até teve domínio das ações por parte do Esquadrão, foi decidida com um pênalti assinalado para o Grêmio na segunda etapa quando Braitwhaite dividiu com Marcos Felipe dentro da grande área. O lance chegou a ir para revisão do VAR, mas foi mantido. Na cobrança, o próprio Braitwhaite bateu para abrir o placar e, ao mesmo tempo, dar números finais ao jogo. >

Além da polêmica da arbitragem, o torcedor do Esquadrão tem a ineficiência do time baiano no campo ofensivo. Mais uma vez o time foi bem ao controlar o jogo no meio de campo, mas falhou em transformar as chances criadas em gols. Com o resultado, o Grêmio voltou a vencer depois de cinco jogos, pulando para a 12ª colocação na tabela. O Bahia, por sua vez, fica na 7ª posição, que pode ser perdida com os outros jogos da rodada.>

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira (28) pela Libertadores, no Estádio Beira-Rio, também em Porto Alegre, contra o Internacional. Já o Grêmio encara o Sportivo Luqueño na quinta-feira (29), pela Sulamericana, na Arena do Grêmio.>

Bahia e Grêmio se enfrentaram em Porto Alegre 1 de 4

O jogo>

Mesmo com uma decisão pela Libertadores se aproximando no meio da semana, Rogério Ceni resolveu encarar o Grêmio com o time titular. A exceção foi o meia Jean Lucas, suspenso, que deu lugar a Michel Araújo. No entanto, o Grêmio, que estava há cinco jogos sem vencer, começou a partida pressionando. Apesar isso, a primeira grande chance do jogo foi do Esquadrão, em um escanteio aos 7 minutos da partida. Em cobrança de Cauly, David Duarte subiu bem e cabeçeou, mas a bola passou perto da trave direita e foi para fora.>

O Bahia tinha liberdade para trocar passes no meio de campo e, em um jogada trabalhada pela área central, chegou para assustar de novo aos 14 minutos. No lance, Éverton Ribeiro conseguiu encontrar Lucho, livre, no meio dos dois zagueiros e na entrada da grande área. O centroavante do tricolor dominou e bateu de peito de pé, mas a finalização não foi boa e a bola foi para fora.>

Aos 18 minutos, foi a vez de Gilberto avançar pela direita e encontrar Lucho na profundidade. O atacante uruguaio saiu bem da marcação e saiu na cara de Volpi, mas só conseguiu chutar com a ponta da chuteira para fora depois da bola ficar longa. O Grêmio não recuou após os ataques do Bahia, mas, quando chegava à frente, pecava nos passes. O time gaúcho só conseguia incomodar quando roubava a bola na saída do Esquadrão, mas falhava em aproveitar as chances.>

Com o passar do tempo, o jogo passou a refletir a realidade da posição na tabela das duas equipes. O Bahia, que briga pelo G-4, se impôs na partida, enquanto o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, sofria ao tentar jogar. Aos 28 minutos, o time baiano voltou a ter uma chance clara. Em cobrança de falta de Juba, Volpi bateu roupa e a bola sobrou no meio da área para David Duarte. Livre, o zagueirão bateu forte demais e a bola passou por cima do gol.>

A primeira jogada de risco do Grêmio só chegou aos 36 minutos. Pelo lado direito, Cristian Oliveira tabelou bem e invadiu a área em velocidade. O ponta serviu Braitwhaite no meio, mas o dinamarquês bateu mal e a bola subiu demais. O jogo seguiu com o Bahia dominante, mas pecando no terço final do campo. Assim foi aos 44 minutos, quando Cauly ficou com a bola livre na grande área após jogada trabalhada, mas bateu mal. >

O Grêmio, por sua vez, só incomodava quando roubava a bola na saída do Esquadrão. Assim, o jogo foi para o intervalo como começou: no 0 a 0. Na volta para o segundo tempo, o Bahia voltou sem altercadores. O Grêmio, por outro lado, trocou Amuzu por Pavon. O que não mudou nada foi a partida, com o time gaúcho em dificuldades para criar e o clube baiano sofrendo para finalizar as boas jogadas criadas em trocas de passe.>

Aos 8 minutos, o o Bahia pagou pelas chances desperdiçadas. Em jogada rápida, Braitwhaite recebeu na grande área e caiu após contato com Marcos Felipe. O pênalti gerou muita reclamação dos jogadores do Bahia e o VAR interviu, mas a marcação foi mantida após minutos de análise. Na cobrança, já aos 15 minutos, o próprio Braitwhaite bateu bem para abrir o placar do jogo. Atrás do placar, o Esquadrão teve que ir para cima e gerou pressão na defesa do Grêmio.>

No entanto, o time baiano seguiu com os mesmo problemas para finalizar as jogadas, sem conseguir transformar as chances em gols. A cena se repetiu aos 38 minutos quando, depois de boa jogada no meio, Juba entrou na área de frente para Volpi, mas Wagner Leonardo travou o lateral esquerdo tricolor. O tricolor seguiu criando, mas também continuou errando nas conclusões e terminou a partida sem conseguir empatar.>

FICHA TÉCNICA >

Grêmio 1 x 0 Bahia - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Gustavo Martins); Cristian Oliveira (Aravena), Amuzu (Pavon) e Braitwhaite (Arezzo). Técnico: Mano Menezes.>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro (Kayky) e Michel Araújo (Nestor); Cauly, Erick Pulga e Lucho Rodriguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni>

Local: Arena do Grêmio >

Gol: Braitwhaite, aos 15 minutos do segundo tempo.>

Cartões amarelos: Pavon, Amuzu e Cristaldo pelo Grêmio. Éverton Ribeiro, David Duarte e Mingo pelo Bahia.>

Público: 14.050>

Renda: R$ 883.424,00>

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)>