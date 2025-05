FEZ HISTÓRIA

Calderano perde para chinês na final e fica com prata inédita do Mundial de tênis de mesa

Brasileiro foi superado por Wang Chuqin por 4 a 1 - parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7

Hugo Calderano agora é dono de uma medalha de prata inédita. O brasileiro, número 3 do ranking, foi o primeiro atleta de fora da Ásia ou da Europa a disputar uma final do Mundial de tênis de mesa, mas não conseguiu superar o chinês Wang Chuqin (número 2) e acabou derrotado por 4 a 1 - parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7. Ainda assim, o atleta de 28 anos conquistou um pódio histórico para o Brasil.>

Contando com apoio da torcida em Doha, Wang começou agressivo, anotando o primeiro ponto do jogo. Os dois rivais começaram apostando na velocidade, tendo que jogar mais afastados da mesa. ‘Equilíbrio’ foi a palavra que definiu o primeiro set, que terminou em 12 a 10 pro chinês.>

Calderano mudou de postura e começou bem o terceiro set, abrindo quatro pontos de vantagem. Mas o chinês foi um adversário perigoso, dificultando a administração do brasileiro. A parcial fechou em 12 a 4 para o carioca, recolocando-o no jogo por ora: 2 a 1 até o momento.>

Contando com sorte e erros do brasileiro, Wang dominou o quarto set. O placar foi tão cruel como na segunda parcial: 11 a 2 para o chinês, que precisou apenas vencer o set seguinte para ganhar o título inédito. Hugo até começou bem, vibrando bastante a cada ponto, mas não foi o suficiente para trazer o inédito título para o Brasil: 11 a 7 na etapa decisiva.>

Enfrentar um adversário da China no tênis de mesa definitivamente não é uma tarefa tranquila. Porém, Calderano tem tido bons desempenhos recentes contra os asiáticos. Na Copa do Mundo da modalidade, realizada mês passado, o brasileiro conseguiu superar dois chineses em sequência: Wang Chuqin na semifinal e Lin Shidong na decisão. Neste sábado, superou Liang Jingkun e reduziu a desvantagem no retrospecto entre eles.>