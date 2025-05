BRASILEIRÃO

'Ele pisa no meu braço e o árbitro marca pênalti', reclama goleiro após derrota polêmica do Bahia

Jogo foi decidido em penalidade polêmica em cima de Braitwhaite

A derrota do Bahia para o Grêmio pela 10ª rodada do Brasileirão fez os jogadores do Esquadrão saírem na bronca com arbitragem. Isso porque o jogo foi decidido por um pênalti polêmico marcado em cima de Braitwhaite que, na sequência, converteu a penalidade para dar a vitória ao time gaúcho. Marcos Felipe, que estava no lance contra o centroavante gremista, reclamou da marcação. >

“Recolho o meu braço, ele pisa no meu braço, e o árbitro marca pênalti, tem que deixar nossa diretoria analisar com a CBF. Perdemos pontos sem explicação. Quarta-feira temos uma final, precisamos levantar a cabeça”, falou o goleiro na saída do campo em entrevista à reportagem do Premiere. >

Por outro lado, Braitwhaite afirmou que o lance foi claro ao ser questionado sobre o assunto após o jogo. “Muito importante a vitória. Sofremos. Estou muito contente. Temos que seguir. Na nossa arena temos que ganhar. Pênalti clarissímo, não há dúvida que foi pênalti”, garantiu o jogador >

Além da polêmica da arbitragem, o torcedor do Esquadrão tem a ineficiência do time baiano no campo ofensivo. Mais uma vez o time foi bem ao controlar o jogo no meio de campo, mas falhou em transformar as chances criadas em gols. >

Com o resultado, o Grêmio voltou a vencer depois de cinco jogos, pulando para a 12ª colocação na tabela. O Bahia, por sua vez, fica na 7ª posição, que pode ser perdida com os outros jogos da rodada. >