NOVO COMANDANTE

Real Madrid anuncia o sucessor de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe

Xabi Alonso, ex-Bayer Leverkusen, irá substituir o técnico italiano

O Real Madrid anunciou neste domingo (25) que Xabi Alonso será o novo treinador do clube. Aos 43 anos, o ex-volante retorna ao time para substituir o italiano Carlo Ancelotti, que será o treinador da Seleção Brasileira. O espanhol já vai comandar a equipe na Copa do Mundo de Clubes, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos. A apresentação oficial está marcada para a manhã desta segunda-feira (26). >

O contrato com o Real Madrid será válido por três anos, com início em 1º de junho de 2025 e término em 30 de junho de 2028. Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador trará quatro profissionais para compor sua comissão técnica: Sebas Parrilla, seu principal auxiliar; Alberto Encinas; Beñat Labaien; e o preparador físico Ismael Camenforte López. Já Antônio Pintus, atual preparador físico do clube, permanecerá no staff a pedido da direção.>